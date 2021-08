Am sechsten Tag der Vuelta trägt der Titelverteidiger wieder Rot

Einen Ausflug ans Mittelmeer gönnten die Veranstalter der 76. Vuelta a España am Donnerstag den verbliebenen 182 Fahrern, die nach dem kapitalen Massensturz am Vortag einigermaßen überraschend auch allesamt zur sechsten Etappe wieder antreten konnten.

Die ersten 93 der 158,3 Kilometer von Requena zur Küste nahe Valencia ging es bergab, anschließend flach weiter nach Cullera – und danach 1,9 Kilometer mit 9,3 Prozent Steigung hinauf ins Ziel auf dem Alto de la Montaña de Cullera.

Eine fünfköpfige Ausreißergruppe hatte sich nach rund 50 Kilometern formiert, und weil Jetse Bol (NED/Burgos-BH), Magnus Cort (DEN/EF-Nippo), Joan Bou (ESP/Euskaltel-Euskadi), Bert-Jan Lindeman (NED/Qhubeka-NextHash) und Ryan Gibbons (RSA/Emirates) so gut zusammenarbeiteten, holten sie bis zu 6:30 Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld heraus. Dann hatte das Team Bike Exchange genug und zog das Tempo an, um nicht wie schon am Montag wieder bei der Entscheidung zuschauen zu müssen.

Doppelter Pechvogel

In Valencia waren noch 4:30 Minuten übrig, und bei der Passage durch die Stadt schaffte es der Spanier Julen Amezqueta (Caja Rural), gleich zweimal zu Boden zu gehen, er konnte weiterfahren. An der Küste nahm der Wind zu, und der Vorsprung der Ausreißer schmolz dahin, weil sich nun auch andere Teams an der Aufholjagd beteiligten. Die Raserei forderte ihren Tribut: Das Feld flog auseinander, als das spanische Team Movistar weiter beschleunigte, und nicht nur der französische Gesamtführende Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) kam in arge Bedrängnis. Es sollte vorerst nur ein Austesten der Konkurrenz sein.