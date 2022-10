Am Finale vorbei: Thiem scheitert in Antwerpen

Dominic Thiem war am Samstagvormittag entschuldigt. Grund: Er musste in Antwerpen arbeiten und konnte deshalb nicht der Auslosung für das Wiener Stadthallenturnier am Heumarkt bewohnen.

Und er machte seine Arbeit sehr ordentlich, Österreichs Topmann zog in Belgien bis ins Halbfinale ein, in dem gestern Abend sein Erfolgslauf nach ebenfalls gutem Spiel zu Ende ging. Der Niederösterreicher unterlag dem US-Mann Sebastian Korda 7:6, 3:6, 6:7 und verpasste damit nicht nur den Finaleinzug, sondern auch den Sprung in die Top 100.