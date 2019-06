Altmeister Federer bleibt in Paris souverän

6:2,6:3,6:3 ist am Sonntag das Standard-Resultat von den zwei bisher erfolgreichsten Grand-Slam-Champions der Herren gewesen. Im Duell „Superstars gegen Argentinien“ ließ Roger Federer in 102 Minuten Leonardo Mayer ebenso keine Chance wie etwas später Rafael Nadal in 2:13 Stunden Juan Ignacio Londero. Für Nadal war es schon der 90. Sieg bei den French Open allein.

Auch wenn es die Auslosung bisher nicht schlecht für ihn gemeint hat: Dass Federer nach drei ausgelassenen French Open beim Comeback im Bois de Boulogne ohne Satzverlust ins Viertelfinale einzieht, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „Es ist wichtig, im Viertelfinale zu sein und topfit zu sein. Viele gehen angeschlagen in die zweite Woche“, meinte Federer erfreut. Er ist nun der drittälteste French-Open-Viertelfinalist nach Pancho Gonzales 1968 mit 40 und Istvan Gulyas 1971 mit 39.