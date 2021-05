Altes Eisen? Wohl kaum! Mickelson schreibt mit 50 Golf-Geschichte

Ernährung und Meditation als Erfolgsgeheimnis?

Um wieder erfolgreich Golf zu spielen, hat Mickelson in seinem Leben einiges grundlegend verändert. Meditation und eine radikale Ernährungsumstellung halfen ihm, sich wieder besser fokussieren zu können. Am Finaltag der PGA Championship gelang ihm das vor allem in der zweiten Hälfte der Schlussrunde. Mickelson spielte auf dem schwierigen Par-72-Kurs an der Atlantik-Küste im US-Bundesstaat South Carolina eine 73er-Runde und siegte mit einem Gesamtergebnis von 282 Schlägen vor dem zweifachen PGA-Champion und zweifachen US-Open-Sieger Brooks Koepka aus den USA sowie dem Südafrikaner Louis Oosthuizen (beide 284 Schläge).

Der Österreicher Bernd Wiesberger war bei dem mit rund zwölf Millionen US-Dollar (9,85 Millionen Euro) dotierten Turnier am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.