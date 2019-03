Ales Pajovic ist neuer österreichischer Handball-Teamchef

Der Slowene Ales Pajovic wird das österreichische Handball-Nationalteam der Männer in die Heim-EM 2020 führen. Der 40-Jährige Trainer von HSG Graz und ehemalige Rückraumspieler wurde am Donnerstag in Wien von Österreichs Handballbund (ÖHB) als Nachfolger des Isländers Patrekur Johannesson präsentiert. Der Vertrag läuft vorerst bis Juni 2021.