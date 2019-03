AFL: Viel Neues vor dem Start der Football-Saison

Mit dem Start der Austrian Football League (AFL) beginnt am 16. März die österreichische Football-Saison. Neu ist heuer so einiges:

NEU: Amstetten hat den Aufstieg in die 8er-Liga geschafft, dazu kommt Prag. Nicht mehr dabei sind Absteiger Bratislava und Ljubljana.

NEU: Je ein Spiel pro Runde wird live vom ORF übertragen, ebenso alle Spiele der Play-offs sowie die Austrian Bowl am 27. Juli in der NV Arena in St. Pölten.

NEU: Mit der ECTC (European Club Team Competition) wird es nach fünf Jahren wieder einen europäischen Pokalbewerb geben. 13 nationale (Vize-)Meister werden in vier Gruppen antreten.

NEU: Das Nationalteam wurde reaktiviert und wird heuer zwei Qualifikationsspiele für die EM bestreiten.

NEU: Austin Herink ist der neue Quarterback der Dacia Vikings aus Wien. Der 23-jährige spielte bei der East Tennessee State University und wird kommende Woche in Wien eintreffen. „Wir haben 50 Quarterbacks gescoutet“, sagt Vikings-Präsident Karl Wurm. „Wir sind total überzeugt von ihm. Und außerdem wollen wir keine Ex-NFL-Stars, die sich beschweren, dass sie beim Training in Simmering kein gewärmtes Handtuch bekommen.“