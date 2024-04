Tragödie: Marathon-Ass an einem Herzinfarkt gestorben

Ausgerechnet nach den großen Marathons in London, Wien und Zürich kam die tragische Der Schweizer Marathonläufer Adrian Lehmann starb wenige Tage nach dem Herzinfarkt , den er in der Vorbereitung auf den Zürich-Marathon erlitten hatte. Der 34-Jährige war mit einer Bestzeit von 2:11:44 Stunden einer der besten Marathonläufer seines Landes.

Lehmann hatte den Herzinfarkt beim Training am vergangenen Donnerstag erlitten. Zunächst hieß es, dass er in stabilem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Dort blieb er in ärztlicher Überwachung. Un stellte sich heraus, dass der Herzinfarkt schwerwiegender gewesen war.