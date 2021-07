Erstmals Österreicher bei den X-Games

Die X-Games sind die größte internationale "Action-Sports"-Veranstaltung der Welt. In den Disziplinen Skateboard, Motocross, Mountainbike, BMX und Rallycross treten "Action-Sportler" aus aller Welt gegeneinander an. Ihr Ursprung liegt in den USA, genauer gesagt in Kalfornien. Dort sind die X-Games jährlich ein großes Event, das regelmäßig tausende Zuschauer anzieht. In Europa sind die X-Games noch ziemlich unbekannt. Das liegt vor allem daran, dass die dort vertretenen Sportarten in den USA weitaus populärer sind als in Europa. Bei der diesjährigen Ausführung in München waren zumindest bei der Qualifikation noch nicht allzu viele Schaulustige bei den Bewerben dabei. Das schöne Wetter lockte aber doch noch eine beachtliche Menge zu den Hauptbewerben am Wochenende.