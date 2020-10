Achtungserfolg: ÖFB-Frauen erkämpfen Punkt gegen Frankreich

Die Österreicherinnen kämpften, rackerten, spielten tapfer. Am Ende wurden die Gastgeberinnen im Spitzenspiel der Gruppe G in Wr. Neustadt gegen Frankreich mit einem 0:0 belohnt. Damit hat Österreich weiterhin die Chance, sogar als Gruppensieger die Qualifikation für die EM 2022 in England zu schaffen.