Race Across America: 8 Tage durch die Hölle

Harsche Kritik an solchen Extremveranstaltungen kommt vom Wiener Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie Reinhard Weinstabl: „Auch wenn die Sportler gut vorbereitet sind, ist so eine Belastung schwerster Raubbau am Körper.“ Langfristig drohten Gelenks-, Muskel- oder Knorpelschäden. Im Extremfall könne es gar lebensgefährlich werden. „Es kann zum Herzinfarkt kommen. Sollte zu wenig Wasser aufgenommen werden, auch zum Nierenversagen. Außerdem kann sich durch das lange Sitzen ein Thrombos bilden, der zur Lungenembolie führt.“

Leiden wird auch die Psyche. „Schlafentzug führt zu psychischem Druck. Denn zuerst schüttet der Körper Glückshormone aus, die den Schmerz ausblenden. Verschwinden diese, entstehen Depressionen.“ Außerdem sei erwiesen: „Es gibt viele Extremsportler, die ähnliches gemacht haben und danach monatelang an Schlafstörungen gelitten haben.“

Doch der Mensch sucht seine Grenzen, die extremsten von ihnen erreichen sie auch. Indem sie den Gipfel des Mount Everest ohne Sauerstoff erklimmen, alleine um die Welt segeln – oder eben in acht Tagen auf einem Fahrrad die USA durchqueren.