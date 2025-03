Neuer Rekord: Österreicher läuft Marathon unter 2:10 Stunden

Peter Herzog ist seinen Marathon-Rekord los. Aaron Gruen lief am Sonntag beim McKirdy-Marathon "Road to Tokyo" in Valley Cottage in New York (USA) mit 2:09:53 Std (Netto: 2:09:51) eine neue ÖLV-Bestmarke. In dem Rennen auf einem 4,7km langen Rundkurs um den Rockland Lake kam er als Dritter ins Ziel.

Der 26-jährige Aaron Gruen lebt in den USA und besitzt seit 2022 die österreichische Staatsbürgerschaft, da er Nachfahre von jüdischen Flüchtlingen ist. Sein Urgroßvater Siegfried Grünberger war zunächst im KZ in Dachau, kam dann aber frei und emigrierte mit seiner Frau und seinen Kindern in die USA. Aaron Gruen wuchs in München auf. Sein Vater ist US-Amerikaner, die Mutter Deutsche.

Musiker und Sportler

Seine bisherige Marathon Bestzeit stand bei 2:14:21 Std aus dem Vorjahr vom Chicago Marathon. Am 31.12.2024 gewann er locker den Wiener Silvesterlauf. Am Neujahrstag stand er um sechs Uhr auf und lief noch einmal 20 Kilometer. Danach sah sich der hervorragende Cello-Spieler das Neujahrskonzert an. Dem Standard sagte er damals schon: "Ich traue mir den Marathon-Rekord zu." Gruen hat ein Musik- und Chemiestudium abgeschlossen und möchte nun in Harvard Medizin studiern.