Weltrekord geplant: Der 42. Wien-Marathon soll in die Geschichte eingehen

Der 42. Vienna City Marathon wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur, dass es mit 46.000 Teilnehmern an mehreren Bewerben einen Starterrekord geben wird, es wird auch auf andere Weise an Rekordschrauben gedreht: Mehr als 2.000 Paare sollen am Start einen Walzer-Weltrekord aufstellen. So viele Paare hatten in einer Session noch nie getanzt.