Highlight beim Wien-Marathon: Trio aus Kenia läuft in die Favoritenrolle

In Wien hat man nun das erlesene Lauffeld für den City Marathon am 6. April so gut wie beisammen. Und die Topfavoriten kommen allesamt aus Kenia. Justus Kangogo mit einer persönlichen Bestzeit von 2:05:57 Stunden, Douglas Chebii (2:06:31 in Linz 2022) und Stanley Kurgat (2:07:05) aus Kenia bilden das Top-Trio im Elitefeld.

Justus Kangogo reist mit starken Leistungen nach Wien. Der 29-Jährige erzielte im Oktober 2024 in Amsterdam eine Zeit von 2:06:45. Seine persönliche Bestleistung von 2:05:57 stellte er 2023 in Berlin auf. Douglas Chebii, 31, beeindruckte in den letzten drei Jahren mit konstant guten Resultaten. 2024 war er in Dubai mit 2:08:15 der bestplatzierte Kenianer und lief 2023 in Sevilla 2:07:11. Seine Bestzeit von 2:06:31 erreichte er in Linz 2022, wo er den dritten Platz belegte. Stanley Kurgat, 25, könnte es beim VCM erstmals nach ganz vorne schaffen. Im Vorjahr machte er als Pacemaker für das Spitzenfeld 30 Kilometer weit einen tollen Job und bewies im September beim Berlin Marathon mit einer Zeit von 2:07:05 seine Klasse. Das bedeutete eine Verbesserung um fast fünf Minuten gegenüber seinem Debüt in Valencia 2023.

Auch Charles Ndiema und Benard Kimeli kommen mit starken Vorleistungen an den Start. Ndiema belegte 2022 mit 2:08:12 den vierten Platz beim Vienna City Marathon. Kimeli steigerte 2024 in Tokio seine Bestzeit auf 2:08:34. Bernard Muia, Zweiter in Wien 2023 mit 2:10:42, könnte ebenfalls vorne mitmischen. In einem starken Finish schob er sich auf den letzten Kilometern von Rang vier nach vorne. Seinen persönlichen Rekord von 2:09:17 stellte Muia als Sieger beim München Marathon 2023 auf. Streckenrekord Der aktuelle Streckenrekord von 2:05:08 wird seit 2023 vom Kenianer Samwel Mailu gehalten. Kenias Läufer sind heuer in der Favoritenrolle. Im Vorjahr gewann mit Chala Regasa in 2:06:35 hingegen ein Äthiopier.