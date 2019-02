70 Jahre Hans Kary: Ehrentag für eine Tennis-Eminenz

Topfit, fast ewig jung, wenn auch etwas grau am Haupt: Hans Kary feiert am Samstag frisch und munter seinen 70. Geburtstag. Ihn als Pionier des österreichischen Tennissports zu bezeichnen, wäre etwas grob, als langjähriger Daviscup-Spieler (1969 bis 1983) und ehemalige Nummer 54 der Welt hat der Kärntner aber gemeinsam mit Peter Feigl einen Grundstein für spätere Tenniserfolge gelegt.

KURIER: Haben Sie besondere Feierlichkeiten vor, stehen Ehrungen an?

Hans Kary: Nein, ich habe nichts geplant. Aber was die Ehrungen betrifft, sind wir dran, einen Legendenklub zu gründen. Bei den Fußballern gibt es ja das schon. Das wäre gut, alle Spieler, die öfter im Daviscup dabei waren, zu einem Klub zusammenzuholen. Als Erfahrungsaustausch.

Zu erzählen hätten Sie ja viel. Was hat sich seit Ihrer großen Zeit verändert?

Es hat sich sehr viel geändert seit damals. Zum Beispiel das Tourleben. Damals hatten ein paar Topstars Manager mit, heute reist jeder, der unter den Top 150 steht, mit einer eigenen Entourage und Frauen zu den Turnieren. Damals waren 80 Prozent alleine unterwegs. Und fast nur Männer. Deshalb haben wir abends auch viel gemeinsam unternommen, waren Abendessen und hatten auch unseren Spaß bei einem Bier. Wir waren damals am Abend Freunde, am dem Platz dann freilich Rivalen. Heute grüßen die Jungen nicht einmal mehr. Das Geld hat viele verdorben, es gibt mittlerweile im Geschäft zu viele Kreaturen, die keine Ahnung vom Tennissport haben. Damals konnte man mit den Managern aber noch reden, ich habe Jimmy Connors oder Ilie Nastase billiger für Exhibitions nach Wien holen können. Heute ist ist alles unpersönlicher geworden. Und Manieren lassen die meisten vermissen.Sie brauchen sich nur die Matches anzuschauen, dann sehen Sie alles.



Was sehe ich da?

Zum Beispiel die leidige Sache mit den Handtüchern. Damals hatten wir vorne und hinten ein Handtuch, das war auch in den Zeiten von Thomas Muster noch so, und mehr nicht. Heute müssen die Ballkinder den Spielern alles nachtragen. Auch die Bälle. Es kann nicht sein, dass ein Spieler gleich vier neue Bälle nimmt, zwei abwirft - und die Ballkindern müssen sich bücken. Das ist eine Respektlosigkeit. Gottlob will man nach einigen Eklats das mit den Handtüchern ändern. Damals gab’s weniger Handtücher, aber auch viel weniger Geld. War es ein Überlebenskampf? Für ein gewonnenes Match im Doppel gab es selbst bei den French Open nur 300 Dollar. Fragen Sie mich nicht, ob wir das geteilt haben oder ob es das nur für eine Person gab, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber die Gesamtdotation in der Stadthalle betrug 1977 50.000 Dollar. Jetzt rechnen Sie sich aus, was da für die Spieler überbleibt. Für ein Daviscup-Spiel habe ich 30.000 Schilling bekommen. Aber gottlob hatte ich Gönner, die mir die Reisen finanzierten. Radenthein hat mir eine Reise nach Neuseeland finanziert. Dort und zuvor in Südafrika habe ich mit Großen trainiert, sie wurden aufmerksam auf mich. Ich habe überall dazugelernt. Ich habe mir vor allem Taktisches abgeschaut und das umgesetzt. Wie schon zuvor als Ballbub.