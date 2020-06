50. K.o.-Sieg für Wladimir Klitschko

Obwohl die beiden Boxer mehrheitlich mit Klammern beschäftigt waren, ging Mormeck in Runde zwei erstmals zu Boden. In der Vierten sorgte Klitschko mit einer Kombination für die Entscheidung. Nach dem Niederschlag kam Mormeck zwar noch einmal hoch, doch der Ringrichter winkte ab.



Die Pfiffe der 50.000 Zuschauer in der Düsseldorfer Esprit-Arena kamen zurecht. Mormeck machte einen schlechteren Eindruck als Österreichs Olympia-Boxer Biko Botowamungu, der 1997 40-jährig als Aufbaugegner in Wladimir Klitschkos elftem Profikampf den Kopf herhalten musste. Botowamungu hielt wenigstens bis zur fünften Runde durch.