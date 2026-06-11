Ab Freitag steht Wien erneut im Mittelpunkt der internationalen 3x3-Basketball-Szene. Beim größten 3x3-Turnier der Welt treten insgesamt 48 Teams in sechs Bewerben auf den Courts am Heumarkt und im Stadtpark gegeneinander an. 3x3-Turnier in Wien: Erster Erfolg für Veranstalter bereits vor Beginn Einen ersten Erfolg konnten die Veranstalter bereits vor dem Turnierstart verbuchen: Der Schirm über dem Court am Heumarkt ist beim Aufbau erstmals in drei Jahren nicht gerissen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APhotography / A. Pichler-Kröss Erstmals: Der Schirm über dem Court ist nicht gerissen

Ob am Wochenende auch sportliche Erfolge der rot-weiß-roten Teams zu erwarten sind? "Natürlich", meint Aldin Saracevic, Generalsekretär von Basketball Austria. "Wir wollen wie Verrückte spielen" Bei der Weltmeisterschaft in Warschau scheiterten Österreichs 3x3-Basketballer Anfang Juni erst im Viertelfinale knapp an Deutschland. "Wir hätten uns eine WM-Medaille verdient", blickt Toni Blazan auf die Endrunde zurück. An die starken Leistungen bei der WM wolle man nun auch in Wien anknüpfen.

"Defensiv wollen wir die Energie vom Training auf das Feld bringen", sagt Steven Kaltenbrunner und kündigt eine intensive Spielweise an: "Wir wollen wie Verrückte spielen". Mit der Unterstützung von 3.000 Zuschauern im Rücken soll das gelingen. "Mit dem Heimpublikum im Rücken können wir uns den Titel holen", hält Quincy Diggs nicht mit den Erwartungen zurück. Die Herren bestreiten beide Gruppenspiele am Samstag - jeweils gegen serbische Teams (15:50 und 22:25 Uhr). Offene Rechnung Das Damen-Nationalteam hat mit dem Heimturnier in Wien noch eine Rechnung offen. "Ich glaube, dass war das einzige Turnier im vergangenen Jahr, wo wir die Gruppenphase nicht überstanden haben", erinnert sich Anja Fuchs-Robetin. Heuer soll ein deutlich besseres Ergebnis her. Die ÖBV-Damen treffen am Freitag (20:20 Uhr) auf Kanada und am Samstag (18:30 Uhr) auf Frankreich.