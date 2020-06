250 Kenianer schafften Olympia-Limit

Man sollte also annehmen, dass Kiplagat zu beneiden ist. Doch der Mann hat ein Problem. Nur drei Läufer dürfen am 12. August in London an den Start gehen. Am Mittwoch musste er sich festlegen: Das Aufgebot führt Wilson Kipsang an, der am vergangenen Wochenende den London-Marathon gewann und mit 2:03:42 die zweitschnellste je gelaufene Zeit hält. "Es ist atemberaubend", sagte Prinz Harry angesichts der Überlegenheit der Kenianer. "Sie kommen über die Ziellinie und keiner schwitzt."

Die anderen Starter sind Ex-Wien-Sieger Abel Kirui (Bestzeit 2:05:04) und Moses Mosop (2:03:06 auf der abschüssigen Strecke in Boston). "Es ging bei der Nominierung nicht nur darum, möglichst schnelle Läufer auszuwählen", sagt Isaiah Kiplagat. "Es zählen auch andere Qualitäten." Etwa die Fähigkeit ohne Tempomacher schnell zu sein.