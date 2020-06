25 Jahre Triathlon Podersdorf

Als August Muhr seine erste von 62 Rad-Lizenzen löste, war Sebastian Rainer noch nicht einmal in Planung. Der Gustl wurde soeben 80, war früher Radrennfahrer und schätzt, dass er am Samstag in Podersdorf seinen 300. Triathlon bestreiten wird. Er ist der älteste, Sebastian Rainer, Jahrgang ’94, der jüngste der rund 1500 Teilnehmer.

"Der Menapace hat einmal zu mir gesagt: Hör niemals auf mit dem Sport, ich hab aufgehört und sofort alle Krankheiten bekommen", erinnert sich Muhr an ein Gespräch mit dem ersten Sieger der Österreich-Rundfahrt nach dem Krieg. Sein Ziel in Podersdorf? "Durchkommen. Weil schneller werd` i nimma, nur älter."

Höher gesteckt ist das Ziel bei Michaela Rudolf, die aufgrund ihrer Erfolge mit 40 ins Profilager wechselte. Um ein Haar wäre die Lehrerin aus St. Pölten in Hawaii Amateur-Weltmeisterin geworden, doch in ihrer Spezialdisziplin, dem Laufen, wurde sie noch von einer Amerikanerin überholt. Der Vize-Weltmeistertitel reichte trotzdem aus, um ins Profilager zu wechseln. In Podersdorf will sie jedenfalls Staatsmeisterin werden.

Ein ganz anderes Ziel hat der Wiener Arzt Christian Matthai. Der Mittdreißiger schwimmt, radelt und rennt über die Halbdistanz (1,9 km, 90 km, 21,1 km) für die Zuki-Charity. Für jeden Kilometer bekommt er fünf Euro von Sponsoren für die Kinder in den Slums von Kalkutta. Die Foundation wurde von der ORF-Talkerin Claudia Stöckl gegründet.

Alex Frühwirth, der die Ironman-Distanz in Posdersdorf zum siebenten Mal gewinnen will, muss wegen der starken Konkurrenz aus Tschechien und Ungarn diesmal sogar um seinen Streckenrekord fürchten. 8 Stunden, 11 Minuten und 8 Sekunden lautet die Bestmarke des durchtrainierten Biobauern aus dem Waldviertel für 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und einen Marathon-Lauf. Der Tscheche Petr Varbrousek ist jedenfalls Favorit.

Der Triathlon-Sport hat zuletzt durch die Sommerspiele in London einen enormen Image-Schub erhalten: fast 800.000 Zuschauer im Hydepark. 8000 bis 10.000 Zuschauer werden zum 25. Jubiläums-Triathlon in Podersdorf erwartet.