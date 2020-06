2000 Tänzer und eine gebrochene Rippe

Es ist das internationale Highlight und die zweitgrößte Tanzsport-Veranstaltung weltweit nach den German Open. Die besten Tänzer gastieren vom 14. bis 16. November im Multiversum bei den Austrian Open Championships. 2000 Tänzer aus 46 Nationen sind am Start, 21 Bewerbe werden ausgetragen. Mittendrin zwei österreichische Top-Paare: Vasily Kirin und Ekaterina Prozorova sowie Markus Hackl und Stefanie Krausz treten bei der WM der Standardtänze an. "Das Viertelfinale ist das Ziel", sagt Hackl. "Wir haben sehr viel Kraft und Ausdauer trainiert." Noch höher eingeschätzt werden Kirin/Prozorova, die Finalchancen haben.

Nur mit einem Showtanz auftreten kann das aus "Dancing Stars" bekannte Paar Vadim Garbuzov/Kathrin Menziger. "Im Training ist Vadim gestolpert und auf mich gefallen", sagt Menzinger. "Dabei habe ich mir eine Rippe gebrochen." Trainieren war nur noch mit Schmerztabletten möglich, an ein Antreten im Leistungssport Tanzen war damit nicht mehr zu denken. Leistungssport? "Natürlich, wir trainieren jeden Tag zirka sechs Stunden", sagt die 26-Jährige. "Als Heeressportler haben wir auch Einblick in die Trainingspläne der anderen Sportler. Kaum jemand trainiert so intensiv." Der Lohn baumelt um Garbuzovs Hals. Die vor zwei Wochen geholte goldene EM- Medaille.

Es war die erste EM-Goldmedaille für Österreich seit 1975. "Darauf sind wir auch mächtig stolz", sagt Garbuzov. "Das war mit Abstand unser größter Erfolg." Menzinger ergänzt: "Wir kommen eh zu viel auf den Society-Seiten vor. Aber wir sind Sportler und wollen auch als Sportler gesehen werden."

Übrigens: Im Vorjahr musste die Halle während der Austrian Open zwei Mal geräumt werden. Feueralarm. Der Grund: Ein Feuermelder hatte (Fehl-)Alarm ausgelöst, weil Wolken aus Haarspray in den Sensor geraten waren.