20. Meistertitel für Donau Wien

Mit 19:3 führte Stade Viennois schon zur Pause des Bundesliga-Finales auf der Hohen Warte, doch am Ende des Rugby-Krimis siegte Serienmeister Donau Wien doch wieder.

Die Mannschaft von Stiig Gabriel holte durch die Tries von Bogdan Mihailovic (50. Minute), Boris Tejic (64.) und Gordon Chiu (80.+3) den Rückstand auf, in der Verlängerung legte Stephan Reiseneder den entscheidenden Try zum Sieg, Stade konnte diesen Rückstand nicht mehr aufholen.

Endstand zwischen Donau Wien und Stade Viennois 27:25 n.V. (22:22, 3:19).