16-jährige Schwimmerin brach Weltrekord über 400 m Kraul

"Es ist absolut unglaublich. Ich bin kein emotionaler Mensch. Aber ich war von so vielen Emotionen überwältigt. Verspüre pure Euphorie", sagte der Teenager nach der Bestzeit. Sie hätte sich nicht erträumen können, dies einmal zu schaffen. "Ich bin einfach so dankbar für alle, die mich an diesen Punkt gebracht haben. In den letzten Jahren habe ich mein Leben da rein gesteckt - um die Beste zu sein, die ich sein kann."