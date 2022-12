Spieletest "Abrakadabrien": Kartenschubsereien vom Kultautor

Als Buchautor hat sich Mark-Uwe Kling, Schöpfer der Känguru-Chroniken, längst einen Namen gemacht. Dass Kling auch Spieleautor ist, fiel bisher weniger ins Auge. Das könnte sich noch ändern.

Mit Abrakadabrien hat der Autor jetzt ein Kartenspiel vorgelegt, das man sich merken kann. Es ist – wieder einmal, möchte man sagen – ein Kartenspiel. An solchen hat sich Kling, stets in Zusammenarbeit mit dem Kosmos-Verlag, schon in der Vergangenheit versucht.

In seinen ersten Werken versuchte Kling vor allem, den Erfolg seiner Känguru-Geschichten zweitzuvermarkten – etwa mit seinem Erstlingswerk Halt mal kurz aus 2016, in dem das Känguru sogar die Regeln erklären darf, oder dem Fall Die Känguru-Eskapaden, der in der gehypten Exit-Serie von Kosmos erschien. Auch sein Buch „Das NEINhorn“ wurde zum Spiel.

Jetzt, mit Abrakadabrien, wagt Kling sich an ein eigenständiges Spielekonzept.