Mobilität als Schlüsselfaktor

Ein Expertenkommentar von Johannes Bischof, Geschäftsführer Österreich von Konica Minolta Business Solutions. Flexible Arbeitszeiten, Home Office und weltweite Niederlassungen verändern die Arbeitswelt und Arbeitsweise. So spielt die Integration mobiler Endgeräte eine immer größere Rolle für Unternehmen und Mitarbeiter, um diese Veränderungen effizient zu meistern. Mittels Software werden dabei Smartphones und Tablets in die IT-Landschaft des Unternehmens integriert.

Dadurch können Mitarbeiter auf alle relevanten Dokumente zugreifen, egal wo sie sich gerade befinden. Ob im Haus, in einer regionalen Niederlassung oder auf Dienstreise: Alle Dokumente sind verfügbar und können an den jeweiligen nächsten Drucker – egal ob in Linz oder Tokio – geschickt werden.

So können Arbeitsabläufe im Unternehmen optimiert werden und die Vorteile mobiler Technologien auch im betrieblichen Umfeld genutzt werden. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht Mitarbeitern eine neue Qualität der Zusammenarbeit. Dieser vereinfachte Zugriff auf Ressourcen und Daten schafft Platz für neue Möglichkeiten im Unternehmen.

