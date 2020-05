Erfahrene Business-Partner für Start-Ups

Ein Expertenkommentar von Roland Toch, Managing Director bei Wirecard CEE. Innovative Jungunternehmen investieren viel Zeit und Energie, um ihre Geschäftsideen und Visionen im WWW Wirklichkeit werden zu lassen. Als Start-ups sind sie neu am Markt und haben oft noch wenig Branchenerfahrung. Das kann in gewisser Weise ein Vorteil sein – durch die unbelastete Herangehensweise an Probleme werden außergewöhnliche Ideen geboren.

Aber wie können diese Ideen zu einer realen Umsetzung heranreifen, die gewinnbringend funktioniert? Die Zauberwörter lauten Know-how und Erfahrung. Dazu braucht es engagierte Wegbegleiter, die nicht nur Dienstleistungen verkaufen möchten, sondern sich von neuen Ideen inspirieren lassen und die Visionen mittragen.

Erfahrene Berater, die das Unternehmen in jeder Phase der Geschäftsentwicklung unterstützen und konstruktives Feedback geben können. Anfängerfehler lassen sich mit so einem Partner an der Seite vermeiden, da dieser den kompletten Prozess bereits hinter sich hat und sein Unternehmen über Jahre erfolgreich aufbauen konnte.

