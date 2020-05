Vom Andruck bis zur Morgenausgabe

Andruck: Im Druckzentrum in Inzersdorf wurden inzwischen alle Druckplatten montiert, die Rollenoffset-Maschine wird gestartet. Die Platten werden, ähnlich wie beim Kartoffeldruck, eingefärbt, der Farbabdruck wird zuerst auf ein Gummituch und von dort aufs Papier übertragen. Das Papier läuft von riesigen Rollen in die Maschine und wird während des Drucks zugeschnitten und gefaltet. 10.000 Exemplare können mit der Maschine, die eine der modernsten Druckwerke in ganz Europa ist, pro Stunde gedruckt werden. Nach dem Druck werden unter Umständen noch weitere Hefte beigelegt, die fertigen Zeitungen werden gebündelt und zum Expedit gebracht.