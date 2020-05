Modernste Druckereien

Mediaprint Druckzentrum in Wien-Inzersdorf An den drei Standorten der Mediaprint-Druckereien in Wien, St. Andrä/Lavanttal ( Kärnten) und Salzburg (Stadt) werden wöchentlich rund 18 Millionen Zeitungen gedruckt. Dafür werden jede Woche über 1.500 Tonnen Zeitungspapier, mehr als 30.000 Druckplatten und etwa 28.000 kg Farbe verbraucht.



Um höchste Aktualität zu gewährleisten können mit den neuen Druckmaschinen insgesamt pro Stunde bis zu 585.000 Zeitungen mit bis zu 48 Seiten (KURIER) oder 96 Seiten (Krone) gedruckt werden.



In den ebenfalls neu ausgestatteten Versandräumen können bis zu sieben Beilagen maschinell in die Zeitung eingesteckt werden, außerdem kann noch eine Postkarte maschinell und in voller Geschwindigkeit außen aufgeklebt werden!