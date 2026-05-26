Fast blind: Anne Hathaway hielt Krankheit 10 Jahre lang geheim
Schauspielerin Anne Hathaway führt mit ihrem Ehemann Adam Shulman und den beiden Söhnen Jonathan und Jack ein sehr zurückgezogenes Leben. Auf ihr Privatleben ist sie sehr bedacht. Nun verriet der "Der Teufel trägt Prada"-Star im Podcast "Popcast" der New York Times, dass sie aufgrund eines früh einsetzenden Grauen Stars in ihren Dreißigern auf einem Auge fast nichts sah. Zehn Jahre lang litt sie unter den Symptomen, bis eine Operation schließlich Heilung brachte.
Anne Hathaway: "War auf linkem Auge praktisch blind"
"Das sind vielleicht zu viele Informationen", begann die heute 43-Jährige. "Ich war zehn Jahre lang halbblind. Es beeinträchtigte mein Sehvermögen so stark, dass ich auf dem linken Auge praktisch blind war und mich schließlich einer Operation unterziehen musste", fuhr Hathaway fort. "Mir war gar nicht bewusst, wie schlimm es gewesen war, bis ich endlich wieder das volle Farbspektrum sehen konnte."
Auch sonst erwies sich die Operation als lebensverändernd. "Seitdem bin ich ruhiger geworden", erzählte der Filmstar. "Ich hatte gar nicht gemerkt, wie sehr es mein Nervensystem belastete."
Anne Hathaway spricht von "Wunder"
"Ich bin so dankbar für mein Sehvermögen, denn jeden Tag, wenn ich aufwache und so sehen kann, wie ich es kann, ist das ein Wunder", erzählte sie. "Ich denke mir dann immer: 'Vor zwei Generationen wäre das für jemanden wie mich undenkbar gewesen.' Ich fühle mich diesem Wunder wirklich sehr verbunden."
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