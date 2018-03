Thoms Stipsits: „Man kann ja nicht immer nur nett sein“

Er tanzt auf vielen Kirtagen. Denn es läuft gerade bestens für Thomas Stipsits: In den „Vorstadtweibern“ ist er der schwule Scheidungsanwalt Dr. Rudi Bragana, im Austro-„Tatort“ der Kieberer Manfred Schimpf neben Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, und in der ORF -Stadtkomödie „Geschenkt“ – der Verfilmung von Niki Glattauers gleichnamigem Roman – ein mäßig motivierter, grantiger Boulevard-Journalist mit unmäßigem Alkoholkonsum.

Diese Rolle hätte übrigens Josef Hader bekommen sollen, war aber für die Figur schon ein bisschen zu alt. So kam Stipsits ins Spiel, dem es viel Spaß gemacht hat, den Blues in diesem Charakter hervorzukehren: „Und ich muss dem Josef Hader Danke sagen, dass er älter geworden ist.“ Außerdem steht der Kabarettist, der mit entwaffnendem Bubencharme die Herzen des Publikums erobert hat, seit kurzem live wieder solo in „Stinatzer Delikatessen“ auf der Bühne. „Das war eigentlich nur als Best-of-Übergangsprogramm gedacht. Denn ich wollte im Frühjahr 2019 etwas ganz Neues machen“, sagt Stipsits im KURIER-Interview. „Aber jetzt ist die Nachfrage so groß, dass wir das weiterziehen. Der Abend ist zeitlos, was die Themen betrifft. Es sind ja auch fast alle Lieder neu. Und da es keinen roten Faden gibt, kann man leicht Nummern austauschen und Neues ausprobieren.“