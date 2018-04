Sprudel trifft auf Frucht: Warum Männer jetzt auf Sekt stehen

Neben dem Rosé-Sekt erfreut sich Pet Nat – ein Schaumwein ohne zweite Gärung – immer größerer Beliebtheit. Auch bei Sekt ist Regionalität ein bedeutender Faktor und österreichische Konsumenten greifen lieber zu einem heimischen Produkt. Als die Regierung im März 2014 die Schaumweinsteuer wieder einführte, verzeichnete der österreichische Markt Einbußen von 20 Prozent. 2016 stabilisierte sich die heimische Branche wieder – Deutschland ist nach wie vor der größte Sekt-Markt Europas. Graser: "Für uns bessert sich die Situation: Wir haben im Jahr 2016 rund 177,5 Millionen Euro umgesetzt. Eine Lösung ist eben, neue Produkte zu schaffen, die den Konsumenten die Sektsteuer vergessen lassen."

Das Sekthaus produziert im Jahr rund sieben Millionen Flaschen Sprudel. Ab Mitte 2019 wird die 170 Jahre alte Produktionsstätte in Wien-Heiligenstadt in Etappen aufgelassen und ins Burgenland verlagert – die Kellerwelten sowie die Firmenzentrale bleiben in Wien.