Sonderpreis der ROMY-Jury 2022: Christian Wehrschütz

Christian Wehrschütz kriegt den Sonderpreis der Jury der ROMY 2022 für seine außergewöhnliche journalistische Arbeit und seinen persönlichen Einsatz in einem gefährlichen und auch journalistisch überaus herausfordernden Umfeld: Christian Wehrschütz zeigt Mut in der Recherche und Besonnenheit in der Einordnung schrecklicher Ereignisse für das Publikum.