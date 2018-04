ROMY-Stars über ihre erste Rolle

Noch heute fröstelt es Andreas Lust, wenn er an die Dreharbeiten zu seinem ersten Kinofilm zurückdenkt (siehe Titelbild). „Es war ein bitterkalter Winter. Wir haben am Set mit Cola-Dosen Fußball gespielt, damit uns in den Stiefeln die Füße nicht einfrieren.“

In „Ich gelobe“ wird der eintönige Alltag junger Soldaten geschildert, die ihren Präsenzdienst beim Bundesheer absolvieren. Die Drehumstände waren sehr authentisch, erzählt Lust, der damals 26 war: „Wir waren ein Haufen Frischg’fangter, der Ton der Aufnahmeleitung dementsprechend scharf. Auch dass wir von einem Motiv zum anderen mit dem Mannschaftswagen transportiert wurden und Catering aus der Gulaschkanone bekamen, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich meinen Präsenzdienst ableiste“, lacht er. „Dabei war ich ja eigentlich Zivildiener im AKH.“

Trotz ungemütlicher Bedingungen beim ersten Dreh entschied sich der Schauspielschüler gegen das Theater und für den Film. „Ich gelobe“ erhielt begeisterte Kritiken und war der Auftakt für Lusts erfolgreiche Kino- und Fernsehkarriere. Fehlt eigentlich nur noch eine ROMY, schmunzelt er: „Nach drei Nominierungen würde ich mich sehr freuen, sie auch mal mitzunehmen.“

Patricia Aulitzky, 2007