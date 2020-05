Romy und ihr einzigartiger Stil

Zum 24. Mal geht am kommenden Samstag die Romy-Gala über die Bühne. Der beliebte österreichische Film- und Fernsehpreis ist eine Hommage an die Schauspielerin Romy Schneider (1938–1982). Die Romy-Statuette wurde nach einer legendären Filmszene aus „Der Swimmingpool“ geformt, in der sich die Aktrice den Träger ihres Kleides richtet.