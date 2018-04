ROMY-Nominierte: Frauen, die uns die Welt erklären

Schwieriger Aufstieg

Doch Männer dominieren nicht nur als Experten die TV-Bildschirme. In den Führungsetagen in Medienunternehmen zeigt sich ein ähnliches Bild. Obwohl das Berufsfeld des Journalismus immer weiblicher wird ( laut "Worlds of Journalism Study" von 2016 liegt der Frauenanteil in Österreich bei rund 40 Prozent) , ist der Aufstieg für Frauen schwieriger. "Überall dort, wo Entscheidungen fallen und es um Spitzenpositionen geht, sind Männer zumeist weiterhin unter sich", sagt Thiele.

Blickt man beispielsweise auf die Geschichte des ORF, findet sich dort seit dessen Bestehen im Jahr 1924 unter zwölf Generalintendanten, seit 2010 Generaldirektor/Generaldirektorin genannt, mit Monika Lindner nur eine Frau.

Der ORF ist diesbezüglich keine Ausnahme. Diverse Studien bescheinigen Medienunternehmen dieses unausgewogene Geschlechterverhältnis. Eine EU-weite Studie des European Institute for Gender Equality (EIGE) aus dem Jahr 2013 hat ergeben, dass Frauen in Medien nur zu knapp einem Drittel Führungspositionen innehaben. Beim Fernsehen ist der Frauenanteil auf dieser Ebene mit 36 Prozent am höchsten.

Eine mögliche Erklärung dafür liefert Saringer: "Männer besetzen Männer nach. Bei Auswahlverfahren zählt oft die Seilschaft und nicht die Qualifikation." Maßnahmen wie das Gender Monitoring der BBC, im Rahmen dessen sich das Unternehmen dazu verpflichtet, über Gleichstellungsfortschritte zu berichten, hält Milborn für sinnvoll: "Wenn wir einfach so weiterwurschteln, haben wir in hundert Jahren noch keine Gleichstellung – das kann ja niemand wollen.“