Romy-Buffet im Rotlicht: Das essen heute die Stars

D ie größte Herausforderung ist nicht, dass wir alle Gänge gleichzeitig servieren, sondern dass bis zum Start der ORF -Übertragung alle Gäste gegessen haben und ihre Teller wieder abserviert sind“, verrät Gerit Hainz, Director of Catering & Events bei Gerstner. Schließlich soll das Scheinwerferlicht uneingeschränkt auf die Star-Gäste gerichtet sein. Was passiert während der Übertragung? Da muss die gesamte Catering-Mannschaft in der Seitengalerie der Hofburg das große Dessert-Buffet aufbauen.

Vergangenes Jahr versorgte das Unternehmen auf rund 1000 Events hungrige Kongress-Teilnehmer oder Hochzeitsgäste mit lukullischen Freuden. Für die Verköstigung von 650 ROMY-Gästen braucht es eine Armada von 130 Mitarbeitern und 35 Köchen. Acht Lkw befördern 7,5 Tonnen Lebensmittel zur Hofburg: Zehn Logistiker achten darauf, dass alle 5400 Teller und 2000 Gläser zeitgerecht befüllt werden. Erstmals wird ein eigens kreierter ROMY-Cocktail mit den Trend-Spirituosen Rosé-Sekt und Gin für eine heitere Atmosphäre sorgen (siehe Seite 5) .