ROMY 2023: Walter Reiterer und Michael Eschlböck, nominiert in der Kategorie Sport

Ein Mal schon, 2015, konnten sie die ROMY gewinnen, nun gibt es erneut die Chance - an einem speziellen Moment: Nach 14 Jahren wird Puls 4 keine Spiele mehr der National Football League übertragen. Walter Reiterer und Michael Eschlböck prägten diese Sportart in Österreich mit ihren Moderationen - und sind nun erneut für eine KURIER ROMY in der Kategorie Sport nominiert.

Die beiden verstehen es, Sport unterhaltsam und mit trockenem Witz durchsetzt zu kommentieren. „Sportliches Entertainment“ nennen sie es selbst.

Eschlböck: „Wir sprechen gar nichts ab – das ist sozusagen Live-Doku-Soap.“ Manches habe sich zum Running Gag entwickel, verfestigt, etwa Eschlböcks „totale Unkenntnis der musikalischen Welt“. Reiterer: „Und seine ständige Esserei! Unterm Tisch stehen die Leckerlis, es schaut aus wie in einer Hundehütte.“

Bevor sich Walter Reiterer, geboren 1967 in Neunkirchen, dem Football zugewandt hat, war er in der Wiener Musikszene aktiv. Dabei trat er als DJ und Musiker auf. Später werkte er als Community Manager bei Libro. Seine journalistische Karriere startete er beim Online-Magazin Evolver. Seit den Conference Finals 2010, die er gemeinsam mit Robert Seeger kommentierte, ist Reiterer bei Puls4.

Michael Eschlböck spielte selbst Football und war Mitglied des Nationalteams. Als Experte für die NFL ging er zuerst beim ORF auf Sendung und wechselte mit dem Wechsel der Senderechte zu Puls4. Michael Eschlböck ist der Bruder von Haubenkoch Karl Eschlböck, war mal Ausbildungsoffizier, verdiente sein Brot über Jahre in der Werbebranche und als selbständiger Kommunikationsberater und Vortragender am Institut für Publizistik der Uni Wien.