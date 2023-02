ROMY 2023: Thomas Stipsits, nominiert als Beliebtester Schauspieler Film

Das passende Wort wäre „geil“, so viel Erfolg hatte die Komödie „Love Machine“ (2019) an den Kino-Kassen. Da war eine Fortsetzung nur logisch - und auch in "Love Machine 2" glänzte Thomas Stipsits als Callboy wider Willen. Dafür wurde Stipsits erneut als beliebtester Schauspieler Film für eine ROMY nominiert.

1983 geboren, schrieb Stipsits schon in der Schulzeit und stand dann schon 1999 mit dem ersten Programm, "nachgedacht", auf die Bühne. Im Jahr 2000 erhielt schon die erste Auszeichnung, den Kärntner Kleinkunstpreis.