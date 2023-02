ROMY 2023: Thomas Schubert, nominiert als Beliebtester Schauspieler Serie Reihe

Die Welt weiß es noch nicht, aber Felix Armand ist sich sicher: Er gehört ganz nach oben, an die Spitze des angesagten FinTech-Unternehmens CableCash. Lose inspiriert ist die rasante Comedy-Serie „King of Stonks“ (Netflix) vom Wirecard-Skandal, der mit dem untergetauchten Jan Marsalek einen prominenten österreichischen Protagonisten hat. Für die Hauptrolle des Felix Armand habe man auch bewusst einen Österreicher gesucht. Die Wahl fiel auf Thomas Schubert - der hierfür für die ROMY in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Serie, Reihe nominiert ist.

„Österreich hat in den letzten Jahren so gute Vorlagen für Satire geliefert, das wollten wir nicht aussparen“, sagte Schubert damals zum KURIER.

Der gebürtige Wiener wurde mit seiner ersten Rolle bekannt: Mit 17 begleitete er einen Freund zum Casting für Karl Markovics’ Drama „Atmen“ (2011) – und setzte sich ohne jegliche Schauspielerfahrung durch. Schubert erhielt den Österreichischen Filmpreis, die Schule brach er ab, um sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Das ging auf, über Langeweile kann er nicht klagen. Er spielte danach u.a. im Heimatwestern „Das finstere Tal“, im TV-Drama „Am Ende des Sommers“, und im Münchner „Polizeiruf: Bis Mitternacht“.

„Seit zwei, drei Jahren ist es bei mir ein Wunschkonzert. Immer, wenn ich laut ausgesprochen habe, was ich als nächstes spielen will, habe ich es bekommen. Das ist echt verrückt.“ Das treffe etwa auf den von Dominik Graf inszenierten „Polizeiruf: Bis Mitternacht“ zu, in dem er an der Seite von Verena Altenberger zu sehen war, aber auch auf „King of Stonks“.

Eben erst stand der 1993 in Wien geborene Schauspieler für Josef Haders zweiten Kinofilm „Andrea lässt sich scheiden“ vor der Kamera, danach drehte Schubert für Christian Petzolds „Roter Himmel“: „Ich spiele einen Autor, der eine Lebenskrise hat und wie die Deutschen das so machen, fährt er an die Ostsee, um mal in sich zu gehen und zu reflektieren. Er hat eine Schreibblockade und verliebt sich dann in eine Frau, die viel für ihn ändert.“ Auch seinen nächsten Wunsch hat der 28-Jährige schon ausgesprochen: „Ich habe Lust auf eine zweite Staffel mit Netflix.“