ROMY 2023: Simon Schwarz, nominiert als Beliebtester Schauspieler Film

Die Zeiten, in denen der Mann mit den blauen Augen, den rotblonden Haaren und dem angeborenen Wiener Schmäh als der vielleicht bekannteste Unbekannte im deutschsprachigen Film und Fernsehen galt, sind längst vorbei. Denn mit prägenden Rollen hat sich Simon Schwarz in den Vordergrund gespielt. Etwa als schrulliger Sidekick in den Brenner-Krimis. In Wolfgang Murnbergers Verfilmungen der Wolf Haas-Krimis "Komm, süßer Tod" (2000), "Silentium" (2004) und "Der Knochenmann" (2009) spielte der mittlerweilse 49-Jährige Brenners Freund, den Berti. Und in den "Geschichten vom Franz" (nach dem Buch von Christine Nöstlinger) spielte er den Vater - und wurde dafür erneut für eine ROMY in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Film nominiert.

"Ich persönlich habe nicht wirklich ein Männerbild, ich habe ein Menschenbild. Ob das ein Mann oder eine Frau ist oder non-binär, da gibt es für mich keinen Unterschied. Ein Mensch sollte im Idealfall gewisse Dinge erfüllen. Und dazu gehört, vor allem sozial zu denken, auch an die Zukunft zu denken, nicht zu sehr Egomane zu sein", meinte Simon Schwarz anlässlich des Filmstarts zum KURIER.

Spiel des Lebens

1996 feierte Simon Schwarz in der Fernsehserie "Spiel des Lebens" sein Fernsehdebüt. Es folgten einige österreichische Film- und Fernsehproduktionen, ehe Schwarz 1998 mit Stefan Ruzowitzkys Film "Die Siebtelbauern" bekannt wurde. Für diesen Film erhielt Schwarz den Max-Ophüls-Preis als Bester Nachwuchsdarsteller wie auch beim Festivale de Geneve. 1999 kam es dann nochmals zur Zusammenarbeit mit Ruzowitzky für den grandiosen Thriller "Anatomie".

Fürs Fernsehen spielte er binnen kurzer Zeit in einer Fülle von Produktionen mit: U. a. war er in den "Trautmann"-Krimis“ Wolfgang Böcks Assistent Burschi Dolezal zu sehen, er spielte in "Tatort"- Folgen und "Schnell ermittelt", in der "Gottesanbeterin", "Kottan ermittelt - Rien ne va plus" oder auch in David Schalkos TV-Serie "Braunschlag". Nicht vergessen sollte man seine temporären, aber legendären Auftritte als „Inkasso Heinzi“ im Wiener „Tatort“.

Aber der Sohn eines Theaterwissenschaftlers und einer Germanistin kann nicht nur blödeln, sondern auch ernst. Im dem am anderen Ende der Ernsthaftigkeitsskala liegenden Film „Der Traum von Olympia“ über die Nazi-Spiele von Berlin überzeugt er als deutscher Offizier Wolfgang Fürstner, der am eigenen Leib die Menschenfeindlichkeit des Systems, dem er dient, zu spüren bekommt.