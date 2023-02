ROMY 2023: ORF-Büro Moskau, nominiert in der Kategorie TV-Journalismus

Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine trat schlagartig ein ORF-Team in den Fokus, das plötzlich im Fokus des Weltgeschehens stand: Paul Krisai, Miriam Beller (die später nach Wien geholt wurde) und Carola Schneider berichten aus Moskau und über Russland, und das unter schwierigsten Bedingungen bis hin zur Strafandrohung. Dieser besonderen Leistung wird mit einer ROMY-Nominierung in der Kategorie TV-Journalismus für das Büro Moskau des ORF Rechnung getragen.

Schneider und Krisai blieben in Moskau, obwohl viele internationale Medien wie CNN oder die BBC ihre Berichterstattung zeitweise ausgesetzt hatten. Von dort lieferten sie einordnende Berichte, die den Alltag in Russland für die Seherinnen und Seher ebenso ersichtlich machte wie die innerrussischen Debatten. "Für uns war von Anfang an klar, dass wir die Berichterstattung aus Russland bestmöglich weiterführen werden", sagte Krisai im März 2022. "Damit wir auf jeden Fall einsatzfähig und flexibel bleiben, ist meine Kollegin Miriam Beller vorübergehend nach Wien gereist. Es handelt sich hier nur um eine temporäre Maßnahme. Wir sehen, dass immer mehr internationale Anstalten die Berichterstattung aus Russland wieder aufgenommen haben. Das gibt unserer Entscheidung Recht, in Moskau zu bleiben und im Rahmen der Möglichkeiten weiter zu arbeiten."