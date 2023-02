ROMY 2023: Max Hubacher, nominiert als Entdeckung männlich

Im Amazon-Prime Film „Sachertorte“ gibt Max Hubacher einen schwerverliebten Mann, der mit viel Geduld und positiver Einstellung auf der langen Suche nach der Angebeteten ist. Hier zeigt der Schauspieler eine leichte, aber dennoch ernsthafte Form von Liebe. Doch wie reagiert man, wenn einem mit einem Schlag, in einer Sekunde die gesamte Familie und damit die Liebe im Leben, genommen wird, da sie bei einem Unfall ums Leben kommt? Max Hubacher spielt im Fernsehfilm „Ramstein“ einen Vater, dem das passiert. In der Nacherzählung eines wahren Ereignisses zeigt Max so verletzlich und dennoch so stark zugleich, den persönlichen Kampf weiterzuleben und sich selbst nicht aufzugeben. In jeder Sekunde große Authentizität!

(Markus Freistätter)