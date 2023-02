ROMY 2023: Marcus Wadsak, nominiert in der Kategorie TV-Journalismus

Der sagt doch nur das Wetter an? Weit gefehlt. Marcus Wadsak ist Leiter der ORF-Wetter-Redaktion sowie neuerdings Präsentator des „ZIB Magazin Klima“ in ORF 1 - und seine Information über den Klimawandel geht weit über diese Sendung hinaus: Als Autor und auf Social Media lässt Wadsak die Fakten zu diesem Reizthema sprechen - und ist heuer in der Kategorie TV-Journalismus für eine ROMY nominiert.

1995 startete er im ORF; und danach durchlief der Meteorologe „so ziemlich alle Stationen, in denen eine Wetterpräsentation möglich war“, wie es auf der ORF-Webseite heißt. So fungierte der begeisterte Outdoor-Sportler (v. a. Surfen, Mountainbiken und Skifahren) als Wetterfrosch bei Ö1, Ö2 und Ö3, ehe er bei „Willkommen Österreich“ für frischen Wind sorgte. Seit Mitte Juli 2004 präsentiert der Wettermann alternierend mit Christa Kummer das „ZIB“-Wetter im ORF und seit Mai 2012 leitet er außerdem die ORF-TV-Wetter-Redaktion.

„Wir erleben Dinge, die es noch nie gab. Wir alle haben die acht wärmsten Jahre der Welt erlebt. 2013 haben wir in Österreich 40,5 Grad gemessen. Wir hatten seither so viele Hitzetage wie noch nie. Wir hatten so viele Hitzetote wie noch nie. Das ist für viele Menschen schwer zu akzeptieren“, sagte Wadsak einmal. Wie man im täglichen Wetterbericht den Zusammenhang zur Klimakrise herstellt, sei eine Herausforderung, der sich die von ihm seit 2012 geleitete ORF-Wetterredaktion immer wieder neu stellt. „Ich sehe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk da sehr in der Verantwortung. Der Wetterbericht nach der Einser-ZiB erreicht täglich an die 1,5 Millionen Menschen. Wenn wir nicht schaffen, den Menschen die Problematik zu vermitteln, wer dann?“