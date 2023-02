ROMY 2023: Karoline Zobernig, nominiert in der Kategorie Sport

Sie war im ORF-Team der Olympischen Spiele ebenso wie bei der EM im Frauenfußball: Karoline Rath-Zobernig. Vor allem ihre Moderation bei "Sport am Sonntag" hat Zobernig zu einem bekannten Gesicht des heimischen Sport-Journalismus gemacht. Nun ist sie für eine ROMY in der Kategorie Sport nominiert.

2019 wurde sie für ihre Reportage „Sexualisierte Gewalt im Sport“ zur Sportjournalistin des Jahres gekürt; ihre eigenen Anfänge waren auch sportlicher Natur: Zobernig ist dreifache Staatsmeisterin für Rhythmische Gymnastik. Ihre journalistische Karriere begann 2011 als Radiomoderatorin und -redakteurin in Graz, ab 2012 war Zobernig freie Mitarbeiterin im ORF-Landesstudio Steiermark (Schwerpunkt Sport), ehe sie 2015 in die „Sport am Sonntag“-Redaktion wechselte.