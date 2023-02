ROMY 2023: Jeff Wilbusch, nominiert als Entdeckung männlich

Egal in welcher Sprache und in welchem Land... Ob auf deutsch, englisch..., ob in Österreich, Deutschland oder den USA... Jeff Wilbusch verkörpert jede Rolle absolut authentisch und so echt, als würde er jede Rolle tatsächlich leben. Im Kinofilm „Schächten“ von Thomas Roth oder in der Netflix-Serie „The Calling“. Jeff Wilbusch schafft es, dass der Zuseher, die Zuseherin ihm komplett folgt und mit der ganzen Aufmerksamkeit bei ihm ist.

(Markus Freistätter)