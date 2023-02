ROMY 2023: Jakob Mader, nominiert als Entdeckung männlich

Der junge Österreicher verkörpert in seinem ersten Kinofilm "Märzengrund" seine erste Hauptrolle, einen Mann, der sich am wohlsten fühlt, wenn er allein ganz oben am Berg lebt. Eine Flucht ins Alleinsein, ins bei sich sein. Und das zeigt uns Jakob Mader so natürlich, so echt und so frei. Großes Kompliment für diese Arbeit und den Mut, sich so zu öffnen.

(Markus Freistätter)