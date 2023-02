ROMY 2023: Gerti Drassl, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Serie Reihe

Die Schauspielerin Gerti Drassl ist von den B├╝hnen (ÔÇ×Heldenpl├ĄtzeÔÇť f├╝rs Volkstheater) und aus dem TV bekannt (ÔÇ×VorstadtweiberÔÇť). Nun spielte die in Wien lebende S├╝dtirolerin im dritten Teil der gefeierten Gro├čproduktion "Im Netz der Camorra" (ServusTV) eine schwangere Patin - eine besondere Darstellung, f├╝r die Drassl erneut f├╝r eine ROMY in der Kategorie beliebteste Schauspielerin Serie, Reihe nominiert ist.

"Beim Dreh konnte ich viel Verst├Ąndnis daf├╝r entwickeln, weil diese Prozesse innerhalb der Mafia, so brutal sie sind, alle ein System haben", sagte Drassl damals dem KURIER. "Wenn man da hineingeboren wird, ist es auch unglaublich schwierig, sich dem zu entziehen. Das musste ich erst einmal verstehen, weil man sich nat├╝rlich fragt: Warum klinkt sie sich nicht einfach aus und kriegt ihr Kind und es ist gut? Das war eigentlich der wichtigste Punkt f├╝r mich. Sie hat sich daf├╝r entschieden, ihre Familie zu verteidigen. Und dann? Dann ist man da drin und kann auch nicht mehr loslassen. Das fand ich halt Wahnsinn, da hinzugehen."

Der k├╝nstlerische Weg f├╝hrte die tanzbegeisterte S├╝dtirolerin nach der Matura am Kunstlyzeum in Bozen ans Theater. Der zu fr├╝h verstorbene Karlheinz Hackl besetzte sie als Marie in Nestroys Posse "Heimliches Geld, heimliche Liebe" am Theater in der Josefstadt, das f├╝r sie als Ensemble-Mitglied (ab 2002) ├╝ber Jahre ihre k├╝nstlerische Heimat war. Daneben spielte Drassl immer wieder Sommertheater, an Landesb├╝hnen sowie in der freien Wiener Theaterszene und gastierte auch in ihrer Heimat am Stadtheater Bozen.

In Fernsehen und im Kino ist sie ebenso zuhause, ihr Spektrum dabei sehr breit: Ihre Filmbiografie beginnt mit Michael Hanekes "Die Klavierspielerin". Sie war in den Fernsehproduktionen wie "Vermisst ÔÇô Alexandra Walch" oder dem mit ROMY und Emmy Award ausgezeichneten Fernsehfilm "Das Wunder von K├Ąrnten" ebenso zu sehen wie in der Beststeller-Verfilmung "Der Medicus". Zuletzt drehte sie "Der Trafikant" (Regie: Nikolaus Leytner) und Rupert Hennings "Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein" sowie "Angelo" (Markus Schleinzer).

Die am Wiener Max Reinhardt Seminar ausgebildete, geb├╝rtige S├╝dtirolerin hat in den vergangenen Jahren eine rasante Karriere hingelegt und wurde daf├╝r bereits mit einer Reihe von Auszeichnungen und Nominierungen im In- und Ausland bedacht. Das Spektrum reicht von der KURIER ROMY ├╝ber den Nestroy bis hin zur Schauspielerin des Jahres von der ORF-H├Ârspiel-Jury, dem Deutschen Schauspielerpreis auf der Berlinale sowie, zuletzt, den Deutschen Schauspielpreis.