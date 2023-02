ROMY 2023: Franziska Weisz, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Serie Reihe

Ein mysteriöser Todesfall, vier ziemlich beste Freundinnen, unzählige Geheimnisse und unterschiedliche Fallhöhen der agierenden Charaktere. Das sind – grob umrissen – die Zutaten der neuen ORF-Miniserie „Tage, die es nicht gab“. Ein tragende Rolle als Miriam, eine der vier zentralen Freundinnen, spielte dabei Franziska Weisz- und sie wurde dafür erneut für eine ROMY in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin Serie, Reihe nominiert.

„Wir sind vier Frauen, die ähnlich alt sind, aber total unterschiedliche Typen, mit ganz unterschiedlichen Leben“, sagte Weisz, die von dieser Serie von Anfang an überzeugt war. „Ich habe das Drehbuch gelesen und wusste sofort, also bereits nach der dritten Seite, dass diese Rolle ein Geschenk für mich ist. Ich fand Miriam Hintz, also die Frau, die ich spiele, extrem cool und wollte sofort, dass sie meine Freundin wird (lacht). Ich habe die Figur kennengelernt, sie gespürt und war sofort mit ihr verbunden“, sagt die Schauspielerin.

Die gebürtige Breitenfurterin ist am Bildschirm oftmals im Einsatz. Bei SAT.1 noch mit der „Der Staatsfeind“ mit ihrem „letzten Bullen“ Henning Baum, beim „Joshua Profil“, ebenfalls eine Fitzek-Verfilmung, auf RTL. Vor allem aber zeigt Weisz in der ARD regelmäßig als „Tatort“-Ermittlerin Julia Grosz an der Seite von Wotan Wilke Möhring auf.

Ganz vorne steht Vielfach-Talent Franziska Weisz auch in einem ganz anderen Metier - wenn sie mit ihrer Band „Jawoi!“ auf der Bühne auftritt. Dabei hätte ihre Karriere auch ganz anders verlaufen können. Zwar engagierte Ulrich Seidl die damalige Betriebswirtschaftsstudentin für „Hundstage“, aber nach dem Dreh ging es nach England. Das Studium der internationalen Politik schloss sie mit einem Master ab.