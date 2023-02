ROMY 2023: Faris Endris Rahoma, nominiert als Beliebtester Schauspieler Serie Reihe

Er ist längst ein prägendes Gesicht im ORF-Hauptabend ebenso wie im Kino: Faris Rahoma spielte in den "Vorstadtweibern" und den "Cop Stories", tanzte bei den "Dancing Stars", spielte im Kino bei "Nacktschnecken", "Die Migrantigen" und "Fuchs im Bau" - und sorgte zuletzt im ORF für eine "Schrille Nacht". Dafür ist Rahoma, der 2018 in der Kategorie Bestes Buch Kinofilm für "Die Migrantigen" eine ROMY erhalten hat, nun in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Serie, Reihe nominiert.

Rahoma ist, nach eigener Auskunft, "Steirogypter, also halb Steirer und halb Ägypter". Das Gymnasium hat er abgebrochen, um Schauspiel zu studieren. Bereits als Kind hatte er auf der Bühne - u.a. der Volksoper und des Vienna English Theatre - gestanden. Späte rtourte er u.a. mit dem Kollektiv Superamas. Neben seinen Film- und Fernsehrollen arbeitete er auch für den ORF als Journalist und Moderator.