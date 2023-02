ROMY 2023: Desireé Nosbusch, nominiert als Beliebteste Schauspielerin Serie Reihe

Als 12-Jährige entdeckte Frank Elstner sie fürs Radio, später moderierte sie TV-Shows in ganz Europa, heute ist sie preisgekrönte Schauspielerin: Désirée Nosbusch. Für ihre Rollen in "Sisi" und "Süßer Rausch" ist Nosbusch heuer in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe" ROMY-nominiert.

Die gebürtige Luxemburgerin moderierte früh Kinder- und Jugendsendungen im deutschen Fernsehen und sorgte als 16-Jährige mit einem TV-Auftritt für Aufsehen: Als Franz Josef Strauß einer jungen Beamtenanwärterin geraten hatte, abzunehmen, äußerte sich Nosbusch kritisch. Die Folge: Auftrittsverbot vom Bayrischen Rundfunk. 1984 präsentierte sie den Grand Prix - aufgelegt für Nosbusch, die sechs Sprachen spricht.

Nosbusch machte auch als Schauspielerin früh von sich reden: Sie spielte in Filmen wie "Nach Mitternacht" (1981), "Der Fan" (1982) und "Good Morning, Babylon" (1987), absolvierte eine mehrjährige Schauspielausbildung in New York. Mit Falco sang sie 1984 "Kann es Liebe sein?".

Zwischendurch war es lange still um Désirée Nosbusch. Bis sie 2018 mit der Rolle der fiesen Investmentchefin Christelle Leblanc in der ZDF-Serie "Bad Banks" ihr Comeback feierte und dafür mit mehreren Preise ausgezeichnet wurde. Seit 2019 ist sie als Polizeipsychologin Cathrin Blake in der ARD-Reihe "Der Irland-Krimi" zu sehen. In der RTL-Serie "Sisi" verkörpert sie Erzherzogin Sophie, in "Ferdinand von Schirach - Glauben" gab sie Hauptkommissarin Laubach.