ROMY 2023: Christina Cervenka, nominiert als Entdeckung weiblich

Eine Kollegin, die es auf eine so zurückhaltende Art versteht, den Bogen einer Figur zu spielen, das Ensemble zusammenzuhalten und dabei nicht im Vordergrund zu stehen, sondern ganz einfach die Geschichte erzählt. Christina Cervenka zeigt in einem kurzen Ausstrahlungs-Abstand im ORF zwei verschiedene Facetten ihres Könnens. In „Immerstill“ (Regie: Eva Spreitzhofer) spielt sie eine reife und fordernde junge Frau, die mit der Angst,

um ihrer Schwester ein gesamtes Dorf aufrütteln und die laute Stille, die dort herrscht, brechen möchte. Und in „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ zeigt sie uns eine Gerichtsmedizinerin, die ganz klar, unaufgeregt und präzise ihre nicht alltägliche Arbeit verrichtet.

(Markus Freistätter)