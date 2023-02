ROMY 2023: August Diehl, nominiert als Beliebtester Schauspieler Film

Der Zauberer Petrosilius Zwackelmann hat ein Problem: Er liebt Kartoffeln, kennt aber keinen Zauber, um diese zu schälen. Also kauft der dem Räuber Hotzenplotz einen Diener ab. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Gespielt wird Zwackelmann in der Neuverfilmung des "Räuber Hotzenplotz" von August Diehl - der dafür für eine ROMY in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Film" nominiert ist.

Diehl, 1976 als Sohn eines Schauspielers und einer Kostümbildnerin geboren, wuchs unkonventionell auf. Seine Kindheit verbrachte er in einem Haus ohne Strom in Frankreich, das nur zu Fuß zu erreichen war. Wegen des Berufs der Eltern zog die Familie oft um. Diehl besuchte eine Waldorfschule, studierte später in Berlin an der Ernst-Busch-Schule Schauspiel.

Noch während der Ausbildung bekam er seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm: In "23" war Diehl als Hacker zu sehen. Es folgten Filme wie "Wer wenn nicht wir", "Was nützt die Liebe in Gedanken" und "Die Fälscher". Die Rolle als SS-Offizier in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" verhalf ihm 2008 zum internationalen Durchbruch. In "Salt" gab er Angelina Jolies Ehemann, 2017 war er als junger Karl Marx in den Kinos.